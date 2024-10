Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Grunden är att det ska vara 11 timmars dygnsvila per dygn mellan arbetspassen men möjlighet till undantag finns. Undantag ska motiveras tydligt, det ska finnas behov av det för verksamheten och krav på kompensation direkt eller senast inom 14 dagar. Sen finns mer specifika regler för brandmän, personliga assistenter och övrig LSS-personal när det gäller begäran om undantag.

Vårdföretagarnas avtal (för äldreomsorg, vård och behandling och ambulans): Sammanhängande dygnsvila kan uppgå till minst 9 timmar vid förläggningen av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden (som är 16 veckor).

Inom personlig assistans är den så kallade begränsningsperioden (den tid som genomsnittet ska räknas på) 14 dagar i Vårdföretagarnas avtal. Vårdföretagarna har sagt att man kommer uppmana bolagen att ha 14-dagarsgränsen på alla avtal.