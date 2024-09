– Ingen skulle fråga en manlig författare varför han skriver så våldsamt. Att skriva är inte våldsamt, att skriva är en konst och att läsa en bok är inte heller våldsamt. Jag skriver om människor, inte om våld. Några av dem utsätts för våld och jag skriver om hur de hanterar det, om efterdyningarna av trauman, sa Joyce Carol Oates när hon mötte hundratals svenska läsare på Bokmässan i Göteborg.

– Kvinnor förväntas skriva om familjeliv och kvinnorollen. Men vi kvinnor på 2000-talet har brutit gamla barriärer, även om många försöker hålla oss tillbaka, åtminstone i mitt land Amerika.

”Snitt” skildrar experiment på kvinnor

”Snitt” är hennes senaste av över 60 romaner och en rad andra böcker. Den är baserad på verkliga händelser och skildrar en manlig läkare som på 1800-talet utförde fasansfulla kirurgiska experiment på ”galna” kvinnor, exempelvis könsstympning.

– Han gjorde alla de hemska experimenten. Men han ville göra gott. Han trodde att han kunde bota galenskap. Kvinnorna var psykiskt sjuka, de hade ingen röst så jag har gett dem en röst.

På bokmässan tog Joyce Carol Oates emot det nya litteraturpriset Sjöjungfrun. Enligt författaren Karolina Ramqvist, som intervjuade henne på scen, är det Joyce Carol Oates 31:a pris.

Oprah Winfrey viktigast

Författaren räknar inte sina priser men det som betydde mest för henne var att lyftas fram av Oprah Winfrey, eftersom det gjorde att hennes böcker nådde ut till arbetarklassens kvinnor.

– Det är rörande att nå ut till människor som känner att böckerna handlar om dem, men som inte visste att böckerna finns.

Joyce Carol Oates skildrar ofta landsbygd och vanliga människor från arbetarklass i sina böcker. Hon är själv uppvuxen på en liten ort utanför New York.

– Det var inte en stad, det fanns två vägar och på en av dem bodde vi.

När författaren på 1960-talet gifte sig flyttade hon till storstaden Detroit, vilket blev ett uppvaknande då hon upptäckte klasskillnader och rasism.

– Att flytta förändrade mitt liv och mitt skrivande fullständigt.

Nya boken ”Snitt” finns ute nu på Harper Collins förlag.

Missa inte heller Stig Björkmans mycket fina film ”Joyce Carol Oates – A body in the service of mind” på SVT Play!