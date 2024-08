Artikeln i korthet Överfallslarmen på flera kliniker i Region Norrbotten fungerar inte korrekt, med problem som att ljudet är för tyst eller inte aktiveras alls.

Personalen har klagat på de bristfälliga larmen till arbetsgivaren under en längre tid och påtalat att det bidrar till en otrygg arbetsmiljö och patientmiljö.

Trots att nya skriklarm har installerats ses de inte som tillräckliga då de fortfarande är för tysta och, enligt personalen, ger en falsk trygghet.

Både på Sunderby och Piteå sjukhus krånglar överfallslarm.

De låter för tyst – eller inte alls – när personalen larmar. Ibland tjuter ljudet trots att ingen tryckt på knappen, och ibland går de inte att stänga av.

– Det är en blandad kompott av problem med de där larmen, säger Camilla Westerlund som är arbetsplatsombud för Kommunal på vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus.

Många incidenter

Camilla Westerlund har jobbat på avdelningen i nästan tio år och vet att problemet påtalats till arbetsgivaren under en längre tid.

I april skickade hon, tillsammans med Kommunals andra ombud på avdelningen skötaren Lina Jakobsson, in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Också Vårdförbundet har under våren skickat in en 6:6a om de krånglande larmen.

6:6a 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a. Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet. Läs mer

– Vi jobbar ju med psykiatrisk slutenvård och väldigt sjuka patienter och då blir det en arbetsmiljöfråga. Det finns ju ingen trygghet på arbetsplatsen när larmen inte fungerar som de ska, säger Camilla Westerlund.

Lina Jakobsson håller med och tillägger:

– Det är ju inte bara tryggheten för oss utan också för patienterna.

Under sommaren har patienttrycket varit högt och incidenterna många, berättar de båda ombuden.

Dessutom är avdelningen snävt bemannad, säger de. Sällan finns tid för längre möten och samtal med patienterna, berättar Lina och Camilla – som menar att risken för hot och våld ökar med den låga bemanningen.

– Man har inte tid till annat än att släcka bränder. Det blir ju en stress när man hela tiden vet att något kan hända utan att kunna larma, säger Lina Jakobsson.

Falsk trygghet med nya larm

Efter att de båda fackförbunden skickat in anmälningar till Arbetsmiljöverket fick personalen på psykiatrin nya, så kallade skriklarm. Men inte heller de är tillräckliga – larmen låter för tyst, berättar arbetsplatsombuden.

– På psykiatrin är det mycket ljud och stängda dörrar och det är sällan man hör de här nya larmen. De ger ju en någon slags falsk trygghet, säger Camilla.

– Ingen reagerar längre när de låter, lägger Lina till.



Susanne Samuelsson är tillförordnad biträdande verksamhetschef på vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus. Hon säger att de ser allvarligt på situationen med att larmen inte fungerar.

– Vi arbetar fortlöpande för att säkerställa säkerheten i väntan på nytt överfallslarm, skriver hon i ett mejl till KA.

Förutom skriklarm har personalen fått extra larmknappar på ett flertal rum. Det är bra – men inte nog, tycker arbetsplatsombuden Camilla och Lina.

– Om en situation uppstår måste det ju finnas möjlighet att springa dit och trycka på knappen.

Under hösten Arbetsmiljöverket göra ett besök på avdelningen för att följa upp arbetsgivarnas åtgärder med de krånglande larmen.

Problem i hela regionen

Också på Piteå sjukhus krånglar larmsystemet.

Undersköterskan Åsa Viklund, arbetsplats- och skyddsombud på akuten och intensivvårdsavdelningen, berättar att det pågått sedan larmen installerades för fem år sedan.

Problemen är desamma som på Sunderby sjukhus. Dessutom svartnar displayen ibland.

– Då går inte att se om larmet är laddat och aktiverat, eller ens vilken klinik det tillhör.

Hon säger att problemet finns i hela regionen – flera avdelningar har den här typen av larmsystem och alla har samma besvär.

Per Wågström, säkerhetschef på Region Norrbotten, skriver i ett mejl till KA att det pågår en upphandling av nya överfallslarm som så småningom ska leda till en ny standard för larmsystemet.

När de nya överfallslarmen kommer att finnas på plats är dock oklart.