Det var efter ett par kalla januarinätter som ljuset riktades mot Säffles nattpatrull.

Kommunen skulle spara pengar och nattpatrullen på enhet city blev av med både kollegor och en av sina tre bilar. De första passen efter förändringarna blev kaosartade, beskriver personalen. Tiden gick inte ihop – de behövde prioritera bland brukare, jobba över och ett flertal brukarbesök missades.

Också kommunens andra hemtjänstgrupp, enhet norr, hade ovanligt mycket att göra under de båda januarinätterna. En brukares dörrlarm krånglade och de fick åka fram och tillbaka.

– Vi for runt, runt hela natten i halka, snö och is, berättar undersköterskan Jeanette Aronsson som under tiden var skyddsombud för gruppen.

Personalen lämnade in och avvikelserapporter och kommunen påbörjade en hemligstämplad utredning av nattpatrullen.

Sedan följde månader av tystnad.

”Missbruk av arbetstid”

Också undersköterskan Stina Eriksson är skyddsombud för nattpatrullen, men för enhet city. Hon säger att våren varit tuff.

Kommunikationen från arbetsgivarens sida har varit bristfällig, oron stor och personalen har känt sig misstänkliggjord, berättar hon.

– Vi ville ha en förklaring, ställa frågor och ha en kommunikation, men ingen ville ha någonting av oss.

Stina Eriksson.

Jeanette Aronsson i grupp norr påtalar även hon bristen på information. Inför utredningen blev personalen där kallad till samtal hos HR, samtidigt som de återkommande under våren fick höra att de inte ingick i utredningen.

Men precis före midsommarveckan kom kallduschen:

– På måndagen därpå, första semesterdagen för många, började varningarna skickas ut, berättar Jeanette Aronsson.

Slutsatsen i kommunens utredning var att de besök som rapporterats ha uteblivit visst blivit av – i stället har medarbetarna flyttat besök för att kunna ta långa raster i grupplokalen. Och enligt arbetsgivaren har personalen satt det i system.

Under midsommarveckan fick hela Säffles nattpatrull skriftliga varningar på grund av ”missbruk av arbetstid”. Två medarbetare blev uppsagda.

En av dem är Jeanette Aronsson som redan hade en varning sedan innan. Den hade dock ingenting med den här händelsen att göra – och att de båda varningarna skulle slås samman och leda till uppsägning trodde hon inte.

Nästa gång Jeanette kom till jobbet möttes hon av arbetsgivarens arbetsrättsjurist på en tv-skärm som sa att varningarnas olika karaktär inte spelade någon roll.

– Så jag skrev under, la mina papper på bordet och gick på dagen, säger Jeanette.

Jeanette Aronsson.

Kritik mot utredningen

Stina Eriksson och Jeanette Aronsson är båda skeptiska till hur utredningen gått till och att ingen chef följt med nattpatrullen för att se hur de jobbar i praktiken. Att de maskar och fuskar stämmer inte, menar de.

– En annan vet ju hur verkligheten ser ut: vi hinner inte ta rast, utan sitter i bilen hela tiden. Det finns ju inte två nätter som ser likadana ut, men merparten av de räcker ju inte till, säger Jeanette.

Också Kommunal lokalt är kritiska till arbetsgivarens agerande:

– Det har funnits en misstro mot våra medlemmar och brist på information. Processen har varit långdragen och åtgärderna väl drastiska, säger Åsa Schützer, huvudskyddsombud på sektionen.

Hon tror inte alls på att personalen maskar för att få längre raster.

– Om man väljer att flytta brukare är det ju för att man känner brukarna och inte för sin egen skull. Sen är det ju klart att det finns lugnare nätter och ska man då fara omkring på stan? Nej, då åker man till grupplokalen där det finns tillgång till datorer och dokumentation, säger Åsa Schützer.

Åsa Schützer.

Personalen flyr

Undersköterskan Jeanette Aronsson, som blev uppsagd, har numera ett nytt jobb i en annan kommun. Stina Eriksson jobbar kvar i nattpatrullen, men har blivit av med de flesta av sina kollegor. Bara fyra ordinarie är kvar, berättar hon.

– Folk har sagt upp sig, flyttat, börjat jobba i andra kommuner. Jag har inte ens vågat fråga om hur det blir i höst.

Åsa Schützer på Kommunal berättar att facket är med och övervakar den nya personalgruppen.

– Det var ju inte så här vi trott och tänkt att det skulle bli, men vi är lite mer på tårna nu om man säger så. Och vi tror ändå att det kommer att bli bra.

Stina Eriksson är inte lika säker på det:

– Det finns prestige i det här nu, arbetsgivaren kommer aldrig erkänna att det blev fel. Så det känns som att jag lever i en soppa som jag äter med en gaffel.

Cathrine Jensen, avdelningschef för vård- och omsorg i Säffle kommun, avböjer intervju men skriver i ett mejl till KA att hon har svårt att kommentera andra personers upplevelser och känslor, men att hon ser allvarligt på den situation som uppkommit.