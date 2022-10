Mikael HŒåkansson, fšörfattare, har skrivet boken Invisa.

”Invisa” är en originell diktbok där ordlekar och språkglädje står i centrum. Där leken snabbt övergår i allvar och man anar ett stort samhällsengagemang. Där orden inandning och utandning på nästa rad följs av utvandring och invandring.

– Titeln är en parallell till att man utvisar folk, kan man inte invisa i stället? Det kan även vara en invisan i naturen eller hur vi förhåller oss till varandra. Vi får se om ordet hamnar i Svenska Akademiens ordbok någon gång och vad ordet får för betydelse, säger Mikael Håkansson.

Originellt omslag

Boken är också originell rent fysiskt. Mikael stod inne i bokhandeln och funderade på hur man gör en bok som sticker ut i dag. Tillsammans med sitt musikintresse ledde dessa tankar till att han valde ett vitt bokomslag, influerat av Beatles ”The white album”. Men det slutade inte där. För ett år sedan gifte sig Mikael och lät gravera ringarna. Han lånade blytyper av en silversmed i sin by och provade om det gick att stansa in bokens titel i omslaget. Det gick fint. När vi kommer hem till Mikael i Svinaberga utanför Simrishamn, sitter han vid köksbordet och hamrar in I N V I S A i ännu en av de 500 böcker han har att betitla.

Mikael Håkansson.

Mikaels fallenhet för att göra själv har sitt ursprung i punken. I sin ungdom spelade han i punkband och skrev låt­texter. Ur punken kommer även modet att våga skriva.

I grundskolan hade han lägsta betyg i svenska men på Komvux fick han högsta betyg i 21 ämnen. Han fick jobb som personlig assistent och har nu jobbat hos samma kille i 16 år.

– Det jobbet är ett lotteri. Jag har stannat länge för att det funkar så bra. Dessutom jobbar jag bara 24-timmarspass vilket ger mig många lediga dagar. Det passar med mina brinnande intressen.

Krönikor omskrivna till dikter

Mikael läste också filosofi och blev så småningom krönikör i Ystads Allehanda under vinjetten ”Tankar om livet”.

– Någon sade: Att läsa dina krönikor är som att läsa poesi. Någon annan sa: Varför skriver du inte en bok? Dikterna i boken är omskrivna krönikor. Jag valde krönikor som hade en poetisk ton och plockade bort tidsmarkörer. Jag bröt av raderna och lekte ännu mer med orden.

”Invisa” kan läsas som en meditation över det lilla livet i det stora, och det stora i det lilla. Människan och samhället. Naturen och politiken. Tiden och livet.

Liv som tid

tid är liv

tid för liv

inte liv

som tidsfördriv

Håller sig borta från Twitter

Samhällsengagemanget i boken härrör ur att Mikael saknar politiska samtal där man faktiskt lyssnar på varandra.

– Jag håller mig utanför Twitter. Boken är ett långt Twitter­­inlägg.

I 25 år har Mikael varit med och arrangerat ”Frukost­möten i juli” i Simrishamn. Varje vardag i juli bjuds på jordgubbar, fil och kaffe medan en inbjuden gäst pratar om ett ämne. USA-kommentatorn Ginna Lindberg drog 600 åhörare i somras.

Mikaels dikter är hans försök att förmedla, både lekfullt och allvarligt, vad han saknar i den politiska debatten.

– Jag vill hitta något som kan tilltala bredare ideologiskt. Vart har vördnaden för miljön och god etik tagit vägen inom konservatism? Hur går det med rättvisan och solidaritet för alla genom socialism? Vad har det blivit av breda frihets­ideal för liberalism? Rättvis solidaritet med frihet och miljö­vård behövs. Motsättningar finns, men ideologier måste även vara hållbara tillsammans för varandra.

Ett samhälle får

det medborgare sår