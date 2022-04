Daglönarslit i modern arbetarklassiker

Bok: Yarden av Kristian Lundberg (finns som pocket)

I går kom beskedet att författaren Kristian Lundberg är död. Han blev bara 56 år men var otroligt produktiv och skrev ett 40-tal böcker. Sitt stora genomslag fick han med självbiografiska ”Yarden” från 2009 där han skildrar timanställningar i hamnområden och lagerlokaler (berättelsen har blivit både film och teater).

Boken börjar med att han blir av med de privilegier han tillskansat sig med skriv- och kulturjobb och tvingas tillbaka till daglönarslit. En verklighet med noll kronor i sjukpenning och utan möjlighet till a-kassa eller andra bidrag.

Om solidaritet

Det är en sorgesång över att vara fastlåst i sitt arv, i sin klass, i sitt öde. Med lika klar som krass blick registrerar Lundberg sin väg tillbaka till en tillvaro utan frihet. Ett liv på huk där det ständigt finns någon som är redo att ta din underbetalda plats.

Men där finns också glimtar av ljus. En gemensam solidaritet. Kristian Lundberg skriver om solidariteten, inte som en skyldighet utan som en rättighet. Att alla måste ges rätten att vara generösa och solidariska.

”Varför gjorde omvärlden inte mer?”

Sven X-et Erixson Krigets levande ansikte. Humanitet. okt 1933

Utställning: ”Humanitet – konstens kraft i svåra tider” på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm (pågår till 11 september).

Om fascismens grepp om Europa och hotet mot demokratin. Konst från 1930-talet som uppmanar att ta ställning. ”Förbannad vare du som icke förbannar kriget” står det skrivet på en stor målning av Sven X:et Erixson.

Två saker är slående efter att ha sett utställningen. Först den nära kopplingen och likheterna till vad som sker just nu i Europa, Rysslands krig mot Ukraina och hotet mot demokratin i vår tid. Den andra att vi kanske inte kan gömma oss bakom att ”vi inget visste” om vad som hände i Tyskland under 1930-talet. Flera av verken är direkta reaktioner på och mot vad som sker just då.

Uppmaning att bjuda motstånd

Utställningens titel ”Humanitet” kommer från en publikation med samma namn som gavs ut 1933 som en direkt reaktion på Hitlers maktövertagande i Tyskland. Mappen innehöll 17 linoleumsnitt med uppmaning och budskap att bjuda motstånd.

Albin Amelin och Sven X:et Erixson var ledande i arbetet med ”Humanitet”. Utställningen har förutom deras arbeten också fokus på Vera Nilsson och Bror Hjorth och visar måleri, skulptur, teckning och grafik av de fyra konstnärerna.

Flera målningar fastnar i mig även efter att jag lämnat utställningen. En av dem som pulserar extra starkt är Vera Nilssons ”Penningen livets fiende” (1938). En stark antikrigsmålning där stridsvagnen inte befolkas av soldater, utan av affärsmän. Penningen som en förutsättning för kriget.

Vera Nilssons ”Penningen livets fiende” (1938).

Jag ser Vera Nilssons målning. Tänker på att det långt efteråt är så lätt att säga ”varför gjorde omvärlden inte mer?”. Tänker på dagens ryska gasledningar, den ryska oljan som Europa köper och som bekostar Putins krig. Ser stridsvagnen med affärsmän i hennes målning, tycker mig se några politiker som sitter intill.

Om hälsoschema på 1 maj

Evenemang: Söndagar med Klass i Gävle 1 maj, på Skottes musikteater i Gävle.

Carola Ankarborg, vårdbiträde i Gävle som också är redaktör och grafisk formgivare för Tidningen Klass som ges ut av Föreningen Arbetarskrivare är en av deltagarna under evenemanget i Gävle 1 maj. Tillsammans med undersköterskan Erika Jönsson och arbetarskrivarma Eva T Myrbäck, Viki Klingstedt och Marie Hållander har de fokus på vård och hälsoscheman.

Därtill medverkare författaren Anna Sanvaresa (fd Jörgensdotter) som läser ur sin nya bok ”Systrarna”, författaren Karin Nilsson som medverkar i antologin ”Poeter mot krig (som vi tipsade om här förra veckan) läser dikter. Hela programmet ser du här.