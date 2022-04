– Det är fullständigt oacceptabelt, säger Anders Wallenius, Kommunals ordförande inom psykiatrin vid ett av regionens sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen föreslår att man tillför ytterligare 133 miljoner kronor i den lönesatsning på dygnetruntvården man beslutat om tidigare. Och det ska riktas till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård, skriver regionen på sin hemsida. Sedan tidigare har man beslutat om 700 miljoner kronor i löneökningar för samma grupper under en treårsperiod.

Under rikssnittet

Någon motsvarande lönepolitisk planering saknas helt för Kommunals grupper, säger Anders Wallenius.

– Regionen har ingen plan för hur till exempel undersköterskor ska få löner som motsvarar åtminstone rikssnittet. Det finns ingen långsiktig lönepolitik som det gör för sjuksköterskorna, säger han.

I Kommunalarbetarens lönekoll kan man se att Västra Götalandsregionens undersköterskor ligger cirka 160 kronor under rikssnittet, skötarna nästan 500 kronor under. Men det gäller även sjuksköterskor i Västra Götaland som ligger mer än en tusenlapp under rikssnittet.

Oklart om extrasatsning

KA har sökt regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) för en kommentar. Han har inte kunnat svara. Till tidningen Göteborgs-Posten säger han om den nya lönesatsningen:

– Det är den legitimerade vårdpersonalen som finns, som vi nu riktar oss till, och det är de vi har bemanningsproblem med.

I årets lönerevision har Sahlgrenskas ledning ändå utlovat en extra satsning även på Kommunals medlemmar. Men vad det innebär är än så länge oklart. Lönerevisionen är inte avslutad.

– Vi vet inte vad det konkret betyder. Vi har inte fått svar på det när vi begärt att få det redovisat. Oavsett är vi kritiska till att det inte finns någon långsiktig planering för Kommunals grupper, säger Anders Wallenius.