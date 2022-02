Tips från bokrean

Händelse: Årets bokrea. Startar tisdag 22 februari.

Det går att hitta bokhandlare som har ”riktig” bokrea. Som inte bryr sig om vilka titlar som finns i stapelvaror och saluförs i bokreakatalogen utan har rea på hela sitt sortiment.

Vackert så. Men det går också att hitta guldkorn på den helt vanliga rean och på nätbokhandlarna.

Riktiga guldkorn är inbundna böcker (som man lika gärna kunnat köpa även om det inte var rea) till riktigt bra priser. Vid en snabb scrollning hittade jag dessa:

* Gone Girl av Gillian Flynn (35 kr). En riktigt bra thriller som hyllats av så gott som alla som läst den.

* En debutants dagbok av Wera Von Essen (19 kr). Fick Borås Tidnings debutantpris när det kom ut 2019.

* Jag är din flickvän nu av Nina Hemmingsson (25 kr). Seriealbum.

* Sopigt av Derf Backderf (25 kr). En serieroman om sopornas hemliga värld.

* Återvinningscentralen av Ulrika Linder (59 kr). Återvinningsarbetaren Ulrika Linder tecknar från sitt arbete på återvinningscentralen.

Böcker jag verkligen har tyckt mycket om och som nu finns på rean:

Jackie av Anne Swärd.

Vara dagars ljus – den oberättade historien av Judy Batalion.

Livets tunna väggar av Nina Burton.

Skymningstid av Henrik Bromander.

Nikes bok av Agnes Lidbeck.

Ett annat tips är att hålla koll på second hand-affärerna, några av dem brukar haka på bokrean och då finns det verkligen chans att hitta böcker till bra priser!

Frihet är att slippa välja

Dokumentär: ”Devo: bandet som förutspådde en dyster framtid” (SVT-play).

Devo är bandet som var före sin tid. De var kritiska mot konsumtion och hur den påverkar vår planet redan på 1980-talet. När jag lyssnade på dem tänkte jag nog mest på dem som ett smart och framför allt helt galet band. Jag insåg aldrig hur politiska de egentligen var.

Efter att ha sett ”Devo: bandet som förutspådde en dyster framtid” känner jag att det är dags att damma av vinylerna. Dokumentären visar hur mycket tankar, politiska ideér och vetenskap som låg bakom deras punkiga (och elektroniska) musik och låttexter. Och dessvärre: hur rätt de fått.

Gruppens namn Devo kommer från ”de-evolution”, som betyder ungefär motsatsen till evolution, dvs att människan utveckling går bakåt istället för framåt.

Rekommenderas!

”Freedom of choice

Is what you got

Freedom from choice

Is what you want”

(Ur låten ”Freedom of Choice”)

Om lust och sträng sexualmoral

Film: ”Omständigheter”, fransk film i regi av Audrey Diwan. Premiär 18 februari.

Den franska filmen ”Omständigheter” är högaktuell trots att den utspelar sig i Frankrike år 1963.

Tyvärr känns den inte daterad alls.

Filmen bygger på författaren Annie Ernaux självbiografiska roman ”L’Événement” och handlar om Anne, en ung och begåvad student på väg mot universitetet. När hon upptäcker att hon är gravid riskerar hela hennes framtid att raseras.

Inte ens hennes närmaste vänner vill överhuvudtaget höra henne säga ordet abort – gärningen är olaglig och alla som hjälper till för att den ska komma till stånd riskerar fängelse.

Anne försöker få hjälp av olika läkare som nekar, hon försöker med en strumpsticka men misslyckas. Filmen räknar upp vecka efter vecka i graviditeten, som en thriller på väg mot undergången.

”Omständigheter” griper bokstavligen tag i kroppen medan man ser den. Se den! Den säger med små medel otroligt mycket om lust och sträng sexualmoral.

Många kvinnor runt om i världen lever under precis sådana här lagar just nu i dag. Att abort är förbjudet betyder inte att aborter inte utförs.

Så sent som för några veckor sedan hölls demonstrationer i Polen (som numera har en av EU:s hårdaste abortlagstiftningar) efter ett dödsfall som kopplades till landets abortlagar.

Enligt WHO sker det ungefär 55 miljoner aborter årligen i världen. Nästan hälften av dem, 25 miljoner är osäkra aborter och ungefär 23 000 kvinnor och flickor dör varje år till följd av en osäker abort.