Norrsken som discobelysning

Vetenskapsradion: ”Experternas bästa tips för att se norrsken” (Sveriges radio).

Var du en av dem som såg norrsken i helgen? Då kanske du vill veta mer. I Vetenskapsradions nyhetsfördjupning ”Experternas bästa tips för att se norrsken” (20 min långt) lär du dig mer och får tips om hur du ser norrskenet så bra som möjligt nästa gång.

Därtill lär man sig en annan användning av begreppet ”corona” (bara att kunna sätta det i ett annat sammanhang är värt lyssningen). Programmet berättar att norrsken kommer av coronahål på solen – vilket alltså inte har något med coronapandemin att göra – utan handlar om solens typ av atmosfär (jag kan inte förklara bättre, lyssna på programmet!).

I programmet medverkar Urban Brändström, norrskensforskare vid Institutet för Rymdfysik i Kiruna vars favoritnorrsken är ”när hela himlen pulserar som en discobelysning”.

Länk här, eller sök på ”norrsken” i SR-appen eller på sverigesradio.se

Samtal, dikter, författare

Bokmässans samtal och program gratis på webben bokmassan.se

Nu ligger alla samtal och program från höstens bokmässa fria att se och höra på bokmässans webbsida (krävs endast att man skapar ett konto, vilket är gratis).

Där finns samtal och åsikter om arbete, arbetarklass och kultur (och förstås om mycket annat). Man kan höra UKON läsa sina dikter, där finns samtal med Balsam Karam, Susanna Alakoski, Margaret Atwood, Geir Gulliksen, Vigdis Hjorth, Elin Anna Labba, Håkan Nesser, Marilynne Robinson, Diamant Salihu, Kristina Sandberg, Liv Strömquist, Angie Thomas och många, många fler.

Här finns programpunkter som ”Arbetarklassen i kulturen – av och för vem?” med Melody Farshin (läs KA:s intervju med henne här) och Daniel Boyacioglu där de bland annat pratar om stereotyper och vilken roll arbetarklassen spelar i svensk samtidskultur.

En annan punkt har rubriken ”Arbete och identitet”. Där samtalar återvinningsarbetaren och serietecknaren Ulrika Linder (läs KA:s intervju med henne här) och Anders Teglund som tog jobb som Foodorabud när jobben i kulturvärlden försvann på grund av pandemin, och skrev boken ”´Cykelbudet” (läs om den här).

Filmfestival från soffan

Christoffer Sandlers film ”Jag är så jävla easy going”. Bild: Ola Kjelbye

Film: Göteborgs filmfestival satsar på digitala visningar under festivalen 28 jan-6 feb.

Göteborgs filmfestival sänder 50 av sina 200 festivalfilmer digitalt (man måste dock köpa ett onlinepass). Det går att alltså att gå på filmfestival hemifrån soffan. Tre till fyra filmer släpps digitalt per dag under festivalens elva dagar (och är tillgängliga under 24 timmar). Filmerna kan streamas via app eller webbläsare. Festivalen pågår 28 januari – 6 februari. Mer om program och onlinepass här.