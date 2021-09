Anställda inom förskolan har vittnat om att de aldrig varit friskare, tack vare de skärpta sjukreglerna. Barnskötaren Emma Spiris i Örebro är en av dem som märkt en stor skillnad.



– Jag har nog personligen aldrig varit friskare än under den här tiden. Jag har inte alls åkt på samma förkylningar som förut. Och ordentliga magsjukeutbrott har inte existerat under pandemin, sade hon till KA tidigare.



Många pedagoger har varit oroliga för vad som ska hända när Folkhälsomyndigheten den 29 september lättar på flera av de restriktioner som gällt under pandemin.

Men nu meddelar myndigheten i ett mejl till KA att ”det inte kommer bli några förändringar vad gäller hur länge barn bör stanna hemma vid symtom”. Även fortsatt gäller att barn bör stanna hemma tills de haft två symptomfria dygn. Ett barn som varit hemma i sju dagar kan få komma tillbaka med lätta symptom.

Förutom det slopas de rekommendationer som tidigare gällt i förskolan och skolan, rapporterar Aftonbladet. Det gäller sådant som digitala föräldramöten och liknande.

– Sedan kan det finnas en annan reglering som styr, skolan är en arbetsplats också som inte Folkhälsomyndigheten har med att göra, men från vårt perspektiv har vi inte någon reglering avseende det, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till Aftonbladet.



Hur länge rekommendationerna om sjuka barn kommer att gälla är dock oklart. Förskoleupproret, som samlar mer än 34 000 följare på Facebook, anser att rekommendationerna bör bli kvar även efter pandemin.