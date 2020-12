”Hjälp, min bokcirkel kan inte träffas på grund av coronan”. Går det att flytta bokcirkeln till nätet?

– Det går. I coronatider kan man ses via Zoom, Messenger och det går också att vara med via högtalartelefon. En god vän skrev efter en bokcirkelträff via Zoom ”det gick bra men det kulinariska mervärdet blev lite urholkat”. För många är det ju en poäng att också äta tillsammans. Men det går att lösa!

Vad är viktigast att tänka på när bokcirkeln blir digital?

– Det blir ännu viktigare att ha struktur när man zoomar och alla ska med. Bra ingångar är de enkla ”vad?”, ”jag?”, ”och?”. Börja med ”vad?”, alla säger kort, kanske fem meningar, vad boken handlar om. Fortsätt med ”jag?”, vad jag fastnade för i boken, någon särskilt intressant person. Sist kommer ”och?”, det kan vara något roligt eller intresseväckande citat. Vänta med omdömen till slutet, gör man inte det faller lätt hela samtalet.

(texten fortsätter nedan)

Lena Kjersén Edman.

Finns det fallgropar?

– Att gå in på omdömen direkt! Man är lite lat om man startar med att det är bra eller dåligt. Sedan kan man förstås ha kritiska synpunkter på detaljer. Men det är viktigt att ha en trevlig ton och bra stämning. En annan fallgrop är att någon som inte hunnit läsa hela boken säger att man inte får spoila något. Är det en bokcirkel måste man ha respekt för dem som läst boken.

Kommunalarbetaren har en egen digital bokcirkel på Facebook ”Läs med KA” med över 660 medlemmar, men bara en handfull är med och diskuterar. Hur kan man förändra det?

– Att det ska bli boksamtal och inte bara boktips bygger på att alla är riktigt intresserade. I en stor grupp är det också viktigt att styra mer för att det ska fungera. Frågan ”vad?” kan låta urtråkig men att få läsa andras funderingar över innehållet i några meningar kan få det att klarna för andra också. Någon har sett fantastiska naturskildringar som har gått någon annan helt förbi.

Fotnot: Lena Kjersén Edman är aktuell med boken ”Livet i bokcirkeln” (BTJ Förlag).