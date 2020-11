Karin Smirnoffs böcker handlar om den hemtjänstanställda Jana Kippo i Västerbottens inland. Den första delen kom 2018 och heter ”Jag for ner till bror”, den andra ”Vi for upp med mor” kom i fjol och i år publicerades del tre, ”Sen for jag hem”.

Priset är ett av Litteratursveriges största och består av en prischeck på 125 000 kronor som delas ut på arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons födelsedag den 23 februari.

Kommunalarbetaren intervjuade Karin Smirnoff i våras. Hon har själv en bakgrund i hemtjänsten och sade då:

– Även om man har låg lön och dåliga villkor får man försöka göra något av det, och det gör de flesta människor. De tar sitt jobb på allvar. Jag hoppas politikerna någon gång uppmärksammar hur viktiga de här yrkena är.