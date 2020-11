Jag liksom många andra kommunalare har suttit som på nålar och väntat på besked, kämparandan har varit stor och många har var inställda på att det skulle bli långdraget. Att det till och med skulle kunnat bli strejk var vi nog många som förberedde oss på. Allt för bättre villkor och en hållbar löneökning. Nu var det upp till bevis, vad var applåderna egentligen värda?

Så kom till slut beskedet – Kommunal hade kommit överens om ett avtal med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Från ett uttalat nollbud till detta och det är en stor skillnad.

Om jag ska ta ut några positiva delar i det nya avtalet så börjar jag med att det är ett avtal som sträcker sig över fyra år, det i sig skapar en trygghet för oss som arbetar i välfärden. Totalt sett löneökningar på 5,4% de första tre åren. Extra positivt är också den extra lönesatsningen på 0,6% varje år för dem som är yrkesutbildade.

Det var någon som kommenterade en annan debattartikel jag skrev till KA och undrade varför jag är så mörk under ögonen – nattarbetet sliter på en så extra tid för återhämtning är välkommet!

Kommunal har lyckats få igenom tryggare anställningar genom att de som har en visstidsanställning ska erbjudas en tillsvidareanställning efter 18 månader. Kommunal har också fått igenom sina krav på sammanhållen semester. En arbetstagare som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni-augusti får två betalda semesterdagar extra under semesteråret! En arbetstagare som fått mellan 15-19 dagar förlagda under juni till augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret.

En annan sak som ligger mig varmt om hjärtat är att Kommunal också fått igenom kortare arbetstid för oss som arbetar enbart natt. Tack Kommunal! Det var någon som kommenterade en annan debattartikel jag skrev till Kommunalarbetaren och undrade varför jag är så mörk under ögonen – nattarbetet sliter på en så extra tid för återhämtning är välkommet!

Avtalet talar för sig självt, detta var vad applåderna och berömmet var värt och detta skulle inte blivit verkligt om vi inte hade haft Kommunal.

Därtill har Kommunal lyckats förhandla fram att vi var och en ska få ett engångsbelopp på 5500 kronor. Avtalet talar för sig självt, detta var vad applåderna och berömmet var värt och detta skulle inte blivit verkligt om vi inte hade haft Kommunal.

Det är tillsammans vi är starka, styrkan ligger i att vi går samman och fackförbundet Kommunal med dess medlemmar är ett levande bevis för vad vi tillsammans kan åstadkomma. Detta borde också ses som ett bevis för de som ännu inte är medlemmar i Kommunal att nu bli medlemmar och också börja engagera sig.

Kommunals förtroendevalda, avtalsdelegater, vår nya avtalssekreterare Johan Ingelskog och Kommunals ordförande Tobias Baudin ska efter ha slutit detta avtal sträcka på sig och känna en stolthet. Jag hoppas att de känner tacksamhet från alla medlemmar i Kommunal.

Detta avtal sänder inte bara goda signaler och gör det bättre för Kommunals medlemmar. På längre sikt stärker det den svenska välfärden då avtalet möjliggör att arbetarna i välfärden kommer att få genuina löneökningar och bättre villkor för sitt arbete.