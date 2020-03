– I morgon jobbar jag dag och då behöver vår minsta vara på förskolan. Enligt det besked jag har fått så ska vi kunna lämna honom som vanligt, men jag tror att han kommer att vara det enda barnet på plats, säger Ruth Kristin Nesset.

Hon och hennes familj bor i norska Ørje, en mindre ort en bit ifrån E18 mellan svenska gränsen och Oslo. Hon arbetar som undersköterska på ett sjukhem i Mysen där nästan hälften av all vårdpersonal än pendlande från Sverige. Alla som arbetar natt på sjukhemmet är svenskar:

– Så det är tur att arbetspendlarna inte påverkas av gränskontrollerna i dagsläget. Om de inte kunde ta sig över skulle vi få jättestora problem, säger hon.

Norge har infört strikta regler för både gränser och karantän samtidigt som Sverige i stort sett rullar på som vanligt. De äldre på sjukhemmet i Mysen är väldigt gamla berättar Ruth Kristin Nesset och konstaterar att hon har tankar kring smittorisken när synen på smitta och karantän skiljer sig så mycket mellan Sverige och Norge:

– Svenskarna som kommer och jobbar har ju inga restriktioner kring att träffa många människor och umgås på det sätt som vi som bor här i Norge har. Risken kanske är större att de drar med sig smitta in på sjukhemmet.

I vaktboken på sjukhemmet drar man ett rosa streck för den i personalgruppen som är hemma och är sjuk:

– Det var ganska många rosa streck i boken redan i förra veckan. Men vi ska ju vara hemma vid minsta symtom också så det betyder ju inte att de som är hemma har coronasmitta.

Jag är tacksam över att både jag och min man har arbeten som vi måste gå till och som samhället behöver. Den här krisen får inga ekonomiska konsekvenser för oss, som den får för många andra som arbetar i andra branscher. Ruth Kristin Nesset, undersköterska Norge

Ruth Kristin Nesset säger att det blir en extra stress när skolor och förskolor stängt. Hennes barn är 13, 12 och 4 år. Först har hon stressen över jobbet på sjukhemmet, med rädsla att smitta de äldre och brist på personal, och därtill stressen över hur barnen har det på dagarna.

– De två äldsta får klara sig hemma på egen hand när jag och min man är och jobbar. De har fått läxor och skoluppgifter och ska göra uppgifter via Internet. Men i dag på morgonen när de skulle gå in på sidan så hade den kraschat när alla norska barn sitter hemma och går in samtidigt.

Hennes yngsta fyraåring ska som sagt kunna gå på sin vanliga förskola. Men Ruth Kristin vet arbetskamrater vars barn kommer att placeras på helt andra förskolor med personal de inte känner. Alla som arbetar inom yrken som kategoriseras som samhällsviktiga ska ha möjlighet till barnomsorg trots att skolor och förskolor stängt sin ordinarie verksamhet.

– Men även om det blir jobbigt och mycket stress måste jag säga att jag är så tacksam över att både jag och min man har arbeten som vi måste gå till och som samhället behöver. Den här krisen får inga ekonomiska konsekvenser för oss, som den får för många andra som arbetar i andra branscher.