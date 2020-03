Daniel har under sin tid in fängelse blivit religiös och vill bli präst, men hans bakgrund gör det omöjligt. I stället lyckas han lura en hel by att han är präst och väcker liv i befolkningen med nytänkande predikningar. Men alla uppskattar inte den unga prästen som gillar techno och lägger sig i byns såriga konflikt efter en dödsolycka.

Fantastiskt välspelat och gripande om tro, förlåtelse och att vilja bli en ny människa.