Förra året kom det in 3 000 anmälningar och synpunkter på bussförare som ska ha använt mobilen under körning. Drygt 1 000 av dessa har anmälts i Västsverige. Till SVT Väst säger Västtrafiks affärsenhetschef Jarl Samuelsson att han uppmanar resenärer att polisanmäla:

– Jag rekommenderar att våra kunder gör polisanmälan direkt. Vi har ju lite svårt med bevisbördan, men har du sett mobilsurfning själv så är du ju vittne och då kan du ju ha bevisbördan på ett annat sätt än vi kan.

Uttalandet har fått Kommunal att reagera.

– Jag tänker att han hade lite otur när han tänkte. Det är helt oacceptabelt att använda mobilen när du kör. Det är så klart för många, men sett till antalet turer så är det inte så många, säger Martin Andreasson, bussförare i Kungsbacka och regionalt fackligt ombud för Kommunal Väst.

I stället för att uppmana resenärer att polisanmäla menar Martin Andreasson att dialogen borde bli bättre.

– Det är inte okej att prata i telefon om vad du ska äta till middag till exempel, men sådant kommer ofta fram. Då får trafikföretagen ha en dialog med föraren, det finns skriftliga varningar och allt möjligt. Att uppmana till polisanmälan är horribelt. Västtrafik ska ju hjälpa oss och se till att vi har rätt förutsättningar. Det står ju i reglerna att man får använda mobilen med headset en kort stund, hur ska kunden kunna veta det.

Att Västtrafik inte kollar upp vad som hänt utan kallar föraren till samtal bidrar till att vi känner att de är emot oss. Martin Andreasson, Kommunal

Enligt honom är kommunikationsutrustningen i bussen undermålig.

– Vi har ett tyst överfallslarm som vi kan använda, men det är inte alltid att det lämpar sig att använda. Säg att det är ett allvarligt tekniskt fel på bussen eller att någon beter sig illa men inte så illa att jag behöver larma in fyra polisbilar. Om jag ringer via Rakel, kommunikationsutrustningen, kommer det ut via en högtalare. Kör man så hör trafikledningen knappt vad man säger och om personen som betett sig illa hör att jag ringer efter hjälp kan det ju eskalera fullständigt, säger Martin Andreasson.

Martin Andreasson menar att Västtrafik inte är på förarnas sida.

– De stöttar inte oss, det ser vi på kundklagomål och allt möjligt. Uttalandet om att polisanmäla var droppen som fick bägaren att rinna över, säger han.

Det händer att kunder hör av sig till kundtjänst att en bussförare exempelvis stannat för sent vid en hållplats trots att det kan ha varit kunden som inte tryckte på stoppknappen i tid, säger Martin Andreasson.

– Resenärer som reser med buss och spårvagn ljuger som en häst travar ibland. Att Västtrafik inte kollar upp vad som hänt utan kallar föraren till samtal bidrar till att vi känner att de är emot oss.

Han och Ronny Sunesson, ordförande för Kommunal Västs trafiksektion, kommuner under tisdagseftermiddagen att skriva ett brev till Västtrafiks ledning för att markera mot uttalandet. De vill också ha ett möte.

Peter Hermansson, moderat styrelseordförande för Västtrafik, säger till KA att han blir chockad över Kommunals reaktion.

– Jag blev väldigt förvånad och chockad. Det finns väldigt många bussförare som sköter sitt jobb väldigt väl. När det rör sig om en så liten andel bussförare som missköter detta, då blir jag lite förvånad över att Kommunal går ut så starkt och indirekt försvarar det beteendet. Jarl Samuelsson har mitt fulla stöd.

Peter Hermansson menar att det bästa är om just polisen utreder.

– Vi har svårt att göra egna utredningar just på grund av att vi inte ska hamna snett och ta ställning för bussförarna eller resenärerna. En polis tar bara ställning till om brott har begåtts eller inte. Har man inte begått något lagbrott har man ingenting att oroa sig för.